Результаты Гран При Австралии 2019: Боттас выиграл, Квят – 10-й

Гонщик Mercedes Вальтерри Боттас выиграл первый этап чемпионата мира Формулы-1 2019 года – Гран При Австралии. Финский пилот опередил на 21 секунду стартовавшего с поула Льюиса Хэмильтона. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.

Ferrari в полном составе не смогла попасть на подиум, заняв лишь 4-е и 5-е места Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером соответственно.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал в гонке на Гран При Австралии на 10-й позиции.

Формула 1. Результаты гонки Гран При Австралии 2019

1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 58 кругов

2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +20,886

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +22,520

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +57,109

5. Шарль Леклер (Ferrari) +58,230

6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.27,156

7. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

9. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг

11. Пьер Гасли (Red Bull) +1 круг

12. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

13. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

14. Александр Албон (Toro Rosso) +1 круг

15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

17. Роберт Кубица (Williams) +3 круга

Сошли c дистанции:

Роман Грожан (Haas)

Даниэль Риккиардо (Renault)

Карлос Сайнс-младший (McLaren)