Результаты Гран При Австралии 2019: Боттас выиграл, Квят – 10-й

Гонщик Mercedes Вальтерри Боттас выиграл первый этап чемпионата мира Формулы-1 2019 года – Гран При Австралии. Финский пилот опередил на 21 секунду стартовавшего с поула Льюиса Хэмильтона. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.
Ferrari в полном составе не смогла попасть на подиум, заняв лишь 4-е и 5-е места Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером соответственно.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал в гонке на Гран При Австралии на 10-й позиции.
Формула 1. Результаты гонки Гран При Австралии 2019
1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 58 кругов
2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +20,886
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +22,520
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +57,109
5. Шарль Леклер (Ferrari) +58,230
6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.27,156
7. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг
8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
9. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг
10. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
11. Пьер Гасли (Red Bull) +1 круг
12. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг
13. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
14. Александр Албон (Toro Rosso) +1 круг
15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга
17. Роберт Кубица (Williams) +3 круга
Сошли c дистанции:
Роман Грожан (Haas)
Даниэль Риккиардо (Renault)
Карлос Сайнс-младший (McLaren)