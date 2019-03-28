Renault представила спецверсию Duster Adenture для России

Российский офис компании Renault представил лимитированную версию внедорожника Duster, получившего к названию приставку Adventure. Новая спецверсия «Дастера», согласно информации, полученной редакцией Daily-Motor.Ru, предназначена для путешествий и покорения новых целей.

От обычного Duster модификация Adventure, которая будет выпущена ограниченным тиражом, отличается стильным дизайном и внедорожными элементами экстерьера.

Стоимость лимитированной серии Duster Adventure составляет 1 миллион 32 тысячи 990 рублей.

Внедорожник идет исключительно с полным приводом, работающим как с бензиновым или дизельным мотором, так и с МКПП или АКПП.

Новинка уже доступна во всех дилерских центрах компании Renault в России.