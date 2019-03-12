Renault повысила цены на четыре модели в России

Компания Renault увеличила цены на четыре свои модели в России. По данным аналитиков, в марте выросла стоимость седана Logan и Logan Stepway, а также хэтчбека Sandero и его «приподнятой» модификации Stepway.

Все модели прибавили к своей прежней цене от 10 до 14 тысяч рублей.

На сегодняшний день стоимость базовой комплектации седана Logan составляет от 564 тысяч рублей, а «топовой» – 825 тысяч 990 рублей. Кросс-версия Stepway оценена в ценовой вилке на сумму от 675 тысяч 990 до 871 тысячи 990 рублей.

За обычный хэтчбек Sandero просят от 564 тысяч рублей до 802 тысяч 990 рублей, а за его модификацию Stepway – от 722 тысяч 990 до 910 тысяч 990 рублей.

Увеличение цен на данные модели не затронуло машины 2018 года выпуска, отмечает «Автостат».