Renault отзывает в России более 19 тысяч своих машин

Компания Renault объявила об отзыве в России 19 тысяч 218 единиц своих автомобилей. Под сервисную акцию попали модели Dokker и Duster, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.

Согласно информации, распространенной “Росстандартом”, причина отзыва – возможные проблемы с тормозной системой.

“Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителях тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике”, – говорится в сообщении ведомства.

Представители российского подразделения “Рено” свяжутся со всеми владельцами отозванных машин, сообщив о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для проведения проверки даты производства вакуумного усилителя тормозов. При необходимости данное устройство будет заменено. Затраты на ремонтные работы возьмет на себя автопроизводитель.