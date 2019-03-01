Renault Duster обновился в России и стал немного дороже

Компания Renault объявила о старте продаж на российском авторынке обновленной версии своего популярного кроссовера Duster. Сборка автомобиля осуществляется на предприятии французской марки в Москве.

Вседорожник доступен для покупателей в четырех версиях – Access, Life, Drive и Drive Plus. Стоимость базовой комплектации этой модели с 1,6-литровым 114-сильным мотором, МКПП и передним приводом начинается от 709 тысяч рублей (+10 тысяч рублей). За «топовую» модификацию с 2-литровым бензиновым агрегатом, «автоматом» и полным приводом просят 1 миллион 27 тысяч 990 рублей (+21 тысяча рублей), пишет издание 110km.ru.

Из новшеств обновленного «Дастера» стоит отметить появление нового рулевого колеса с хромированными элементами, отдельной кнопки, включающей обогрев лобового стекла, а также опционально доступного датчика давления в шинах. Кроме того, автомобиль оснастили новой базовой обивкой сидений с серебристой прострочкой, а также «эксклюзивной комбинированной» для «топовой» версии.

Медиа-система нового Duster стала поддерживать мобильное приложение R&Go и интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.