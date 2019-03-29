Renault Arkana станет «корейцем»

Поступила информация о том, что кроссовер начнут продавать в Корее под местным брендом Samsung. Реализация модели там начнётся уже в будущем году.

Впервые автомобиль Renault Arkana был представлен около года назад в рамках московского мотор-шоу. Кроме того, на отечественном заводе начнётся серийное производство этого кросс-купе. Но марка решила не зацикливаться на российском рынке, и сообщила, что автомобиль будет также доступен в Китае, Бразилии и Корее. Сегодня же состоялась презентация именно корейской спецификации в рамках автосалона в Сеуле.

Пока что новинка была продемонстрирована в качестве концептуальной версии. От российской она отличается только названием на эмблеме (XM3 Inspire), а также дизайном. Так, новинка получила оригинальные бампера, новую светотехнику и необычные колёсные диски.

Достоверно неизвестно о технических характеристиках корейского кроссовера, но инсайдеры полагают, что под капотом будет располагаться дизельный силовой агрегат на 1.5 литра с мощностью в 90 лошадиных сил. Отметим, что российская спецификация получит турбированный мотор на бензине объёмом в 1.3 литра.