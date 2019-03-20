Реальная мощность Lada Vesta Sport оказалась ниже заявленной

Владелец автомобиля Lada Vesta Sport и по-совместительству блогер Руслан Бекоев решил проверить, соответствует ли реальная мощность его машины той, что заявлена в СТС. По паспортным данным отдача так называемого «заряженного» седана «Веста», вышедшего в продажу в России в январе, составляет 145 лошадиных сил при 184 Нм пикового вращающего момента.

В то же время, в реальности небольшие несоответствия заводских и реальных характеристик автомобилей допустимы, особенно для новых машин, двигатели которых находятся в процессе обкатки.

В ходе эксперимента, проведенного на дино-стенде стенде, было выяснено, что реальная мощность Vesta Sport, оснащенной 1,8-литровым мотором, составляет 142 лошадиные силы, а ее максимальный крутящий момент равен 178 Нм, что несколько ниже заявленных автопроизводителем показателей. При этом до старта теста машина была заправлена рекомендованным “АвтоВАЗом” 95-м бензином, так что вопросов по топливу быть не должно.

Тем не менее, пробег протестированного седана составляет всего 2000 км, поэтому по окончанию обкатки показатели отдачи двигателя автомобиля могут измениться в лучшую для владельца сторону.

Напомним, что седан Lada Vesta Sport стал самым дорогим в истории бренда «Лада» автомобилем со стартовой ценой от 1 миллиона 9 тысяч рублей. За «топовую» модификацию 4-дверки дилеры «Лада» просят 1 миллион 45 тысяч 900 рублей.