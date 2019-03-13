Разбитый в краш-тесте ZAZ Vida продают за 230 тыс рублей

Запорожский автомобильный завод выставил на продажу 4-летний ZAZ Vida, разбитый в фронтальных краш-тестах.

Пробег машины составляет 15 тысяч километров, а заявленная стоимость равна 92 тысячам гривен или 230 тысячам рублей при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу.

Судя по фотографиям, в испытаниях на прочность автомобиль получил серьезные повреждения – передняя часть кузова полностью смята, а передние двери не закрываются, что говорит о деформации силовой структуры кузова. Из деформированной передней панели торчат выстрелившие подушки безопасности.

Согласится ли кто-нибудь приобрести автомобиль с такими повреждениями и немалым ценником, остается вопросом.