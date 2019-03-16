Продажи Lada в Европе выросли в феврале на 22%

Согласно информации, опубликованной АСЕА, в феврале объем продаж в Европе автомобилей Lada составил 526 машин, что на 22 процента выше, чем было годом ранее.

Несмотря на это, доля российской марки в странах ЕС за минувший месяц составила всего 0,05% от всего европейского авторынка, что соответствует показателям таких марок, как Bentley, Bugatti, Lamborghini и Maserati.

C начала 2019 года объем реализации автомобилей Lada в России составил 840 машин, что на 4,6% выше, чем было зафиксировано за первые два месяца 2018 года.