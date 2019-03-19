Представлена новая версия Volkswagen T-Cross

На китайском авторынке стартовали продажи новой версии кроссовера Volkswagen T-Cross. Новая модификация предназначена исключительно для авторынка «Поднебесной» и отличается от стандартной увеличенной колесной базой. Расстояние между осями «паркетника» выросло на 88 мм –до 2563 мм, а общая длина – на 89 мм.

Кроме того, новый T-Cross стал шире на 88 мм – до 1750 мм, а также выше на 10 мм – до 1568 мм.

Из других новшеств новинки выделяется появление сдвижного второго ряда кресел, позволяющего регулировать объем багажного отделения.

Комплектуется удлиненный T-Cross теми же агрегатами, что и его стандартная версия – это 1,5-литровый «атмосферник» на 110 сил и 1,4-литровый турбированный агрегат на 150 «лошадок». Привод – только передний.