Появилась новая информация про кроссовер Buick

В сети были опубликованы фотографии нового кроссовера американского бренда. Сообщается, что автомобиль поступит в продажу уже в этом году.

Несколько дней назад был показан автомобиль Encore, который относится ко второму поколению. Теперь же появились новые снимки другого кроссовера, хотя его маркетинговое имя пока не сообщается. Судя по габаритам, новинка станет крупнее, чем уже рассекреченный паркетник. А вот данных о платформе, которая была для него выбрана – пока нет.

В базовую модификацию будет включена новая светотехника, а также диски на 17 или 18 дюймов. Кроме того, автомобиль должен получить несколько ассистентов для водителя, включая функцию мониторинга слепых зон. Под капотом авто будет иметь мотор на 1.4 литра с отдачей в 158 лошадей.

Вероятнее всего в ценовой категории пока ещё безымянная модель может расположиться между Encore и Envision.