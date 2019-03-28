Появилась информация про новый Lincoln Corsair

Культовый американский бренд анонсировал выход своего нового паркетника. Сообщается, что мировая премьера машины состоится в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

Lincoln Corsair должен быть построен на новой платформе, но информации о её спецификациях пока нет. В сети был опубликован лишь тизер новинки, а также короткий видеоролик, который несомненно заинтриговал ценителей этого бренда.



По видео слишком сложно оценить особенности нового облика кроссовера. По словам инсайдеров, авто должно получить два турбированных мотора на 2.0 и 2.3 литра, которые имеют мощность в 245 и 285 лошадиных сил. Привод вероятнее всего будет передним или полным. Кроме того, паркетник должен поступить в продажу с гибридной установкой, информации о которой также пока нет.