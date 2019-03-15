Порядок оплаты штрафов со скидкой могут изменить

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, который предлагает некоторые послабления для автомобилистов.

В настоящий момент россияне имеют право оплатить штраф с пятидесятипроцентной скидкой в том случае, если определённая сумма денег поступит в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако, новый законопроект подразумевает, что льготный период должен рассчитываться с момента вступления самого штрафа в силу.

Напомним, что согласно актуальному законодательству, если автомобилист не согласен со штрафом, он может обжаловать его в течение 10 суток с момента его вынесения. В противном случае постановление о нарушении вступает в силу.

Изначально ввести скидку на 50 процентов было решено для того, чтобы сократить количество судебных тяжб по поводу оспаривания штрафов, а также сократить число тех, кто вовсе не собирается оплачивать их.

Если новую инициативу утвердят, то по сути двадцатидневный льготный период увеличится до тридцатидневного. Кроме того, к этому сроку будут прибавлены дни, которые ушли на доставку письменного извещения.