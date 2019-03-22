Porsche рассекретила новый кроссовер Cayenne Coupe

Немецкая Porsche частично показала новое кросс-купе, разработанное на базе кроссовера Cayenne. Первые фото новинки размещены пресс-службой марки.

Судя по выложенном снимкам, дизайн новинки будет выполнен в форм-факторе 4-дверного купе по аналогии с BMW X6, Audi Q8 и Lamborghini Urus.

От обычного Cayenne его купеобразная модификация отличается углом наклона крыши и кормой. Моторная гамма автомобиля, а также его техническое оснащение остались без изменений. Кроссовер приводится в движение за счет 3-литрового турбоагрегата на 340 лошадиных сил или 4-литрового битурбированного мотора V8 на 550 «лошадей», доступного для версии Turbo Coupe.

С места до первой «сотни» купе-кроссовер с двигателем V6 разгоняется за 6-секунд. С мотором V8 – за 3,9-секунды, пишет издание 110km.ru.

Старт приема заказов на новинку от «Порше» в России уже дан. Стоимость базовой версии кроссовера стартует с отметки в 4 миллионов 877 тысяч рублей. За «топовую» модификацию просят не менее 11 миллионов 13 тысяч рублей. До своих покупателей автомобили доберутся к концу мая этого года.