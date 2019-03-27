Peugeot привезет в РФ новый лифтбэк

Французская Peugeot сертифицировала в России новый лифтбэк. Речь идет о модели 508, которая на днях получила сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать ее продажи в РФ.

По информации, размещенной в документе, Peugeot 508 в кузове лифтбэк для России получит под капот 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 150 лошадиных сил. Связку агрегату составит 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Также для покупателей новинки предложат 2-литровый “дизель” на 200 “скакунов”. В паре с этим мотором будет работать 8-скоростная автоматическая коробка передач.

В базовый арсенал автомобиля войдут: центральный замок, электростеклоподъемники, “противотуманки”, система курсовой устойчивости, система ASR, аудиосистема и кондиционер.