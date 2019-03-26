Peugeot 2008 получил обновление в стиле старших кроссоверов

В сети появились первые снимки автомобиля модели Peugeot в рестайлинговом облике. Официальный дебют должен состояться уже в ближайшее время.

Напомним, что впервые глобальная версия этого паркетника обновилась 3 года назад. Тогда машина получила новую решётку радиатора, обновлённые колёсные арки, фонари с затемнением и некоторые новые функции. Однако, на южноамериканском рынке обновлённый кроссовер так и не был представлен и состоится это только в этом году. При этом, машина явно выглядит не так, как мировая модификация.

Сразу бросается в глаз тот факт, что локальный паркетник стал очень похож на своих «старших братьев». Речь идёт про модели 3008 и 5008. Хотя, его собственную стилистику подчёркивают всё те же круглые фары, а также радиаторная решётка. Что касается интерьера, то пока нет информации о том, какой он будет.

По предварительным данным авто получит мотор на 1.6 литра с отдачей в 115 лошадиных сил. Ему альтернативой станет турбированный двигатель аналогичного объёма с мощностью в 118 лошадиных сил.