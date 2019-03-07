Паркетник VinFast получил мотор от GM с отдачей в 455 лошадей

Впервые про бренд VinFast мир услышал полтора года назад. Его основателем является один из богатейших людей Вьетнама. Теперь же в рамках Женевского автосалона были представлены оригинальный паркетник Lux SA2.0, а также седан Lux A2.0.

Особое внимание к себе привлёк именно кроссовер. В отличие от прошлогодней модификации с двухлитровым мотором, новинка получила атмосферную силовую установку с общей мощностью в 455 лошадиных сил, разработчиком которого является компания GM, с которой в последнее время полотно сотрудничает вьетнамский бренд.

Кроме того, кроссовер получил новую решётку радиатора, сдвоенный патрубок выхлопа, как полагается спортивным машинам, колёсные диски на 22 дюйма, а также ярко-красные тормозные суппорты. Выпускать и паркетник, и седан начнут уже с конца текущего года. Отмечается, что топовая модификация кроссоверов изначально поступит на рынок в ограниченном количестве. Кроме того, новые машины в скором времени появятся и на отечественном рынке, так как он для молодого бренда является приоритетным.