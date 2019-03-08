Отзыв владельца Lada Kalina Cross (2016): «Вазовская» скрипящая погремушка

Привет всем читающим этот отзыв. До покупки «Калины Кросс» ездил на Toyota Corolla 98 года выпуска. Ярым автомобилистом назвать себя на могу, отношусь к автомобилям спокойно и никаких серьезных требований не предъявляю, но в случае с Короллой спустя пару лет после эксплуатации понял, что машина слишком низкая. В моем городе с чисткой дорог большая проблема, а колея порой становится такой высокой, что проехать по ней и не оставить выхлопную проблематично.

Продал Короллу и начал искать варианты, но ввиду ограниченного бюджета выбор пал на Kalina в Cross-версии. Машина понравилась вместительным кузовом невысокой ценой и главным требованием – клиренсом. Приятным плюсом стал оранжевый цвет кузова, который смотрится в сером городском потоке оригинально.

Двигатель неплох. Тяговит, несмотря на невысокую мощность, получается крутить его не выше 3500 без особых проблем и не испытывать дискомфорт.

Руль пустоват, но предсказуем. Хорошая обзорность плюс огромные зеркала заднего вида.

Подвеска глотает ямы на ура. Пробить непросто. Багажник – большой.

Поначалу все мне нравилось в машине и устраивало, но спустя год начал обращать внимание на проблемы машины.

Связаны они в первую очередь с комфортабельностью и тишиной. Шумоизоляция в «Калине Кросс» это громкий ужас. Едешь в потоке и ощущаешь, что кузова вокруг тебя просто нет.

Появились постоянные скрипы в салоне, которые кочуют от пластиковых элементов. Устраняешь в одном, появляется в другом.

Задние двери – отдельная песня. Закрыть их с первого раза надо умудриться. Как правило закрываются они со второго и так и не «прихлопались.

После двух лет эксплуатации есть ощущение, что это «вазовская погремушка», а не машина. Плюс по подвеске начались вопросы, но уже принял решение ее продавать.

По итогу. ВАЗ хоть и старается сделать свои автомобили лучше, но по уровню комфорта они еще долго не будут дотягивать до тех же японцев из прошлого века. Уже решил, что в качестве новой машины не буду брать «Ладу» и вновь возьму подержанного японца, пусть и не самого свежего.

Автомобиль: Lada Kalina Cross

Год выпуска: 2016

Пробег на момент написания отзыва: 75371 км

Тип кузова: универсал

Двигатель: 1596 куб.см

Мощность двигателя: 106 л.с.

Тип трансмиссии: механика

Расположение руля: слева

Автор: Константин

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