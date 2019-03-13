Особенности нового седана Honda Envix

В следующем месяце новая четырёхдверка японского бренда поступит в продажу. Если верить слухам, то силовая гамма будет сокращена всего до одного двигателя.

Впервые авто модели Honda Envix было показано полгода назад. Тогда стёкла прототипа были наглухо затонированы. На этот раз фирма решила рассекретить изображения серийной модификации, а также рассказала, что старт продаж состоится уже 10 апреля.

В основу седана была положена модель Crider второго поколения. Новинка отличается от неё лишь решёткой радиатора, изменённой формой бамперов и задней светотехникой. Производитель пока не показал, как именно будет выглядеть передняя консоль, однако, по всем остальным параметрам салоны этих двух моделей будут практически одинаковыми.

Под капотом может быть установлен литровый мотор на бензине с отдачей в 122 лошадиные силы. Он сочетается с трансмиссией на 6 ступеней механического типа. Ему альтернативой является вариаторная установка.

В базовую версию будет входить климат-контроль, круиз-контроль адаптивного типа, несколько систем безопасности, включая мониторинг слепых зон