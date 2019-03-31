Опубликованы шпионские фото нового кроссовера Genesis GV80

Новый кроссовер компании Genesis с индексом GV80 готовится к официальному дебюту. Презентация автомобиля должна состояться до конца нынешнего года.

На днях в Сети появились очередные шпионские фотографии серийной версии этой модели, концепт-которой был показан на автошоу в Нью-Йорке несколько лет назад.

Кузов прототипа, как это и полагается для еще не представленной модели, был скрыт камуфляжной пленкой. Несмотря на это можно уже сейчас отметить, что новый GV80 от Genesis получит интересные грани кузова, а задние LED фонари будут выполнены в С-образной форме, и, вероятно, получат между собой соединяющую светодиодную полосу.

В качестве архитектуры для новинки выступит база G80. В моторную гамму вседорожника точно войдет 5-литровый V8, который будут предлагать в «топовой» комплектации. Что касается других двигателей, то данная информация пока держится в секрете.