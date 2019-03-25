Опубликованы первые фото обновленного Audi RS4

В Сеть утекли первые шпионские фотографии обновленного универсала Audi RS4 Avant. Снимки новинки выложил портал Motor1.

Согласно информации, которую дают нам фото спортивного универсала, новый RS4 получит модернизированную радиаторную решетку, ставшую гораздо шире и теперь не соединяется с капотом, абсолютно новую головную оптику более простой формы, чем у предшественника, и иной графикой светодиодных ДХО.

В кормовой части кузова нового RS4 появятся совершенно новые фонари, соединяющиеся хромированной горизонтальной полосой.

Техническое оснащение новинки пока держится в секрете, однако ожидается, что универсал сохранит свой текущий 2,9-литровый битурбированный двигатель на 450 лошадиных сил, аналогичный тому, что сейчас устанавливают на Porsche Panamera 4S, сочетающийся с 8-диапазонным “автоматом” и системой фирменного полного привода Quattro.

Дебют нового Audi RS4 Avant состоится уже в этом году в рамках одного из международных автосалонов.