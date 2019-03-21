Опубликованы фото «заряженного» кроссовера Hyundai Tucson N

В Сеть утекли первые фотографии «заряженной» версии кроссовера Hyundai Tucson, созданной N-подразделением корейской марки. Автомобиль получит название Tucson N-Line и должен был быть представлен в Женеве в начале этого месяца на (Geneva Motor Show-2019), однако из-за отказа бренда участвовать в данной выставке дебют «вседорожника» был отложен.

Судя по снимкам, сделанным изданием Thekoreancarblog, новый Tucson N-Line получит агрессивный дизайн кузова. При этом перемен под капотом автомобиля – не ожидается.

«Оспортивленный» кроссовер оснастят решеткой радиатора с ячеистой структурой, новыми «противотуманками», переработанным передним бампером с видоизмененными секциями светодиодных ДХО, увеличенным воздухозаборником, а также массивным спойлером и диффузором.

В салоне автомобиля будет использована отделка из кожи с красной прострочкой, а на руле и селекторе трансмиссии появится буква «N».

Приводить в движение новинку будет стандартный 1,6-литровый бензиновый турбоагрегат на 177 лошадиных сил, сочетающийся с 48-вольтовым стартер-генератором и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. Привод – только полный.

По последним данным, полноценная «заряженная» версия Tucson появится только к концу 2020 года и будет комплектоваться 345-сильным мотором, позволяющим конкурировать на рынке с Volkswagen T-ROC R.