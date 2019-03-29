Опубликован тизер Ford Kuga, который не приедет в Россию

Компания Ford выложила на своих страницах в социальных сетях первый тизер нового поколения кроссовера Kuga, дебют которого состоится уже на следующей неделе, 2 апреля.

Автомобиль построят на общей с моделью Focus четвертой генерации платформе (С2), которая обладает рядом преимуществ: изолированным задним подрамником с независимой подвеской, на 20 процентов увеличенной жесткостью кузова на скручивание, а также уменьшенной шумо-вибронагруженностью кузова.

Визуально кроссовер получит множество сходств с Focus, в том числе вытянутые фары, радиаторную решетку и аналогичный шрифт с надписью Kuga на багажнике.



Напомним, что текущее поколение Ford Kuga, несмотря на заявление «Форд» об уходе с российского рынка легковых автомобилей, еще доступен у дилеров. За автомобиль просят от 1 миллиона 620 тысяч рублей.

С июня этого года производство легковых автомобилей Ford будет официально прекращено и марка фактически уйдет с нашего рынка.