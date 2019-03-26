Опубликован первый тизер Skoda Scala Scout

Чешская Skoda опубликовала первый тизер вседорожной модификации своей новой модели Scala. Автомобиль должен получить к своему названию приставку Scout.

Судя по выложенному изображению новинки, от обычного Scala модификация Scout не отличается практически ничем, кроме пластика, прикрывающего колесные арки. Предполагается, что такой же черный пластиковый обвес будет идти вдоль всей нижней кромки кузова автомобиля.

Из других доработок стоит выделить вероятное увеличение клиренса, а также установка колесных дисков специального дизайна.

В моторную линейку новинки войдут самые мощные агрегаты от обычного Scala – это 1,6-литровый турбодизель на 115 лошадиных сил и 1,5-литровый бензиновый агрегат на 150 «лошадок».