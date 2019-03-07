Определены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса World Car of the Year 2019 («Всемирный автомобиль года») назвали финалистов, которые сразятся за звание лучшего автомобиля в мире в пяти номинациях.

Выбор лучших машин осуществляется профессиональным жюри, состоящим из 75 журналистов, представляющих десять стран мира.

Итоговые результаты будут подведены в апреле на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

В категории «Лучший городской автомобиль» года представлены: Suzuki Jimny, Kia Soul и Hyundai Santro.

В номинации «Лучший премиальный автомобиль года» выбраны: BMW 8-Series, Audi Q8 и Audi A7.

В классе «Лучший спорткар года» в борьбе примут участие: McLaren 720S, Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

В категории «Лучший экологичный автомобиль» представлены: Jaguar I-Pace, Hyundai Nexo и Audi e-tron.

Наконец, в номинации «Лучший автомобильный дизайн года» борьба развернется между: Volvo XC40, Jaguar I-Pace и Suzuki Jimny.