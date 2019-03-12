Opel возобновит продажи автомобилей в РФ в этом году

Компания Opel, анонсировавшая возвращение на российский авторынок, поделилась планами относительно своей новой стратегии в России.

Согласно информации, опубликованной изданием «РБК» со ссылкой на руководство бренда, главный акцент марки будет сделан на коммерческие модели и кроссоверы, которые в «Опель» считают сейчас самым перспективными.

Часть моделей бренда будут выпускать на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, а другие поставлять напрямую из Европы.

Первыми на российский рынок выйдут модели Crossland X и Grandland X, а также фургон Combo, относящийся к коммерческому сегменту.

Продажи компактвэна Zafira Life, минивэна Vivaro и хэтчбека Corsa стартуют позднее.

Напомним, что компания Opel, на тот момент принадлежавшая General Motors, покинула российский авторынок в 2015 году. Сейчас владельцем бренда является французская PSA Peugeot Citroen.