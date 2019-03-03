Объявлены рублевые цены на Mercedes-Benz CLA

Немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил стоимость новой генерации своего 4-дверного купе CLA для российского авторынка.

Стоимость новинки стартует с отметки в 2 миллиона 500 тысяч рублей за версию CLA 200 Sport. В ней автомобиль получит под капот 1,3-литровый бензиновый турбированный мотор на 163 лошадиные силы.

Для российских покупателей также будет доступна модификация CLA 250 4Matic Sport по цене от 2 миллионов 900 тысяч рублей, оснащенная 224-сильным агрегатом и системой полного привода. Пару обоим версиям составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Напомним, что официальный дебют нового поколения Mercedes-Benz CLA состоялся в начале этого года на выставке в Лас-Вегасе (CES-2019).