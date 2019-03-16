Объявлены рублевые цены на Geely Atlas с турбомотором

Китайская Geely объявила рублевые цены на новые комплектации кроссовера Atlas для России, оснащенные турбированным 1,8-литровым бензиновым двигателем.

Стоимость базовой версии этой модели с таким мотором составляет от 1 миллиона 439 тысяч 990 рублей. В данной модификации автомобиль идет с 6-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Модификация Atlas с тем же оснащением, но набором дополнительных опций, оценена в минимум 1 миллион 539 тысяч 990 рублей.

За «топовую» версию кроссовера просят 1 миллион 639 тысяч 990 рублей.

В максимальном исполнении полноприводный Atlas, оснащенный турбированным мотором, комплектуется помимо базовых опций 2-зонным «климатом», навигационной системой, передними сиденьями с электроприводом, а также электроприводом складывания наружных зеркал.

Поставки новых версий Atlas будут по-прежнему осуществляться с предприятия «Белджи» в белорусском Жодино.