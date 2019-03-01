Объявили комплектации нового Nissan Qashqai в РФ

Представители российского подразделения Nissan рассказали о комплектациях кроссоверов Qashqai, которые в скором времени поступят в продажу.

Как оказалось, россияне смогут выбирать среди 10 различных комплектаций в 30 вариантах исполнения. Стоимость новинки пока что остаётся в тайне, но её должны раскрыть в течение ближайших недель.

Представители японского бренда рассказали, что авто в новом поколении будет адаптировано к климатическим особенностям России и поможет справиться даже с агрессивной погодой. В частности, даже в базовую комплектацию будет входить обогрев лобового стекла и передних сидений, а также функция стандартного круиз-контроля и кондиционер.

Более продвинутые версии получат расширенный список ассистентов для водителя, а также обогрев рулевого колеса и задних сидений. В топовый вариант будет входить высокоинтеллектуальная система Intelligent Мobility, которая позволит воспользоваться полным спектром доступных помощников для водителя. В частности, машина сможет экстренно затормозить, если на пути заметит какую-либо преграду, а также проводить мониторинг слепых зон и контролировать движение в одной полосе.

Сообщается, что комплектоваться версии могут дисками на 17 и 18 дюймов.