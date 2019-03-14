Обновленный Volkswagen Bora добрался до дилеров в КНР

Производство обновленного седана Volkswagen Bora стартовало на совместном предприятии FAW-Volkswagen еще в прошлом году. На днях дилеры немецкой марки в «Поднебесной» сообщили о том, что первые экземпляры реформенной модели добрались до их складов, а в Сети появились первые фотографии новинки, которые были сделаны порталом Bitauto.

Напомним что 4-дверка VW Bora покинула российский авторынок в 2005 году. С 2018 года ведутся продажи возрожденной модели.

Рестайлинговый «Бора» спроектирован на платформе MQB с полузависимой задней подвеской. Приводят в движение новинку прежние 1,4-литровые турбированные агрегаты TSI на 116 и 150 лошадиных сил. Связку первому мотору составит МКПП или 6-диапазонный «автомат», а второму – исключительно 7-скоростной «робот» DSG.

Стоимость обновленного Volkswagen Bora для Китая составит от 112 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 100 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.