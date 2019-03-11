Обновленный Renault Duster первого поколения сменит дизайн

Индия является вторым после России глобальным рынком, на котором так и не состоялась премьера второй генерации внедорожника Renault Duster. Вместо этого французы готовят обновление старой машины, прототип которой на днях засняли местные фотошпионы, приславшие свои фотографии в редакцию IndianAutosBlog.

Несмотря на камуфляж видно, что индийский «Дастер» в рестайлинге получит новую решетку радиатора и бамперы. Фары сохранят прежний дизайн, однако получат новую «начинку» – светодиодные полосы ДХО, как у второго поколения.

Предполагается, что в салоне кроссовера также произойдут перемены – появится новая мультимедиа и более качественные материалы отделки.

Моторная линейка нового «Дастера» для Индии также сократится. Из гаммы уберут базовый дизельный агрегат K9K на 85 лошадиных сил, в то время как 1,5-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. (H4K) и 110-сильный «дизель» сохранятся. Связку бензиновому двигателю составит 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор. Для дизеля предложат 6-ступенчатую «механику» или робот.

Продажи обновленного Duster 1 поколения в Индии должны стартовать весной следующего года.