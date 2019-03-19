Обновленный Nissan Qashqai для РФ получил прайс

Компания Nissan объявила рублевые цены на обновленную версию своего кроссовера Qashqai. Новинка будет доступна для российских покупателей в десяти комплектациях и тридцати вариантах исполнения. За базовую комплектацию «Кашкая» будут просить от 1 миллиона 290 тысяч рублей, а за «топовую» – 1 миллион 970 тысяч рублей.

В стартовое оснащение автомобиля войдут: подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, кондиционер, круиз-контроль и 17-дюймовые колеса.

Для более дорогих комплектаций будут доступны дополнительно: передние и задние сонары, подогрев рулевого колеса и заднего дивана. Регулировка пассажирского сиденья в шести направлениях и автоматические стеклоподъемники всех окон.

В моторную линейку новинки войдут 1,2- и 2-литровые бензиновые двигатели на 115 и 144 лошадиные силы соответственно, сочетающиеся с 6-скоростной МКПП или бесступенчатым вариатором X-Tronic CVT.

Производство обновленного кроссовера ведется на заводе в Петербурге с февраля этого года. Старт приема заказов на новинку будет дан уже в ближайшее время.