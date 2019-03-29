Обновленный Honda Pilot вышел в продажу в России

Компания Honda приступила к продажам на российском авторынке обновленного внедорожника Pilot. В сравнении с предшественником новинка получила слегка переработанный дизайн, сохранив три комплектации с одним и тем же двигателем и трансмиссией.

Кузов автомобиля обзавелся модернизированным передним бампером с хромированной радиаторной решеткой, новые колесные диски и дополнительные хромированные элементы экстерьера.

К светодиодным фарам ближнего света и ДХО добавились «противотуманки», которые теперь идут во всех доступных в России комплектациях «Пилот».

Приводит в движение внедорожник прежний и единственный 3-литровый бензиновый агрегат V6PI VTEC, выдающий 249 лошадиных сил мощности. С ним с места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 9,1-секунды.

Связку двигателю составляет система полного привода iVTM-4.

Стоимость базовой комплектации новой Honda Pilot составляет 3 миллиона 215 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 3 миллиона 815 тысяч рублей.