Обновленный Haval H7 появится в продаже в КНР

Китайская Great Wall приступила к продажам на местном рынке обновленной версии своего кроссовера Haval H7 и его удлиненной модификации H7L.

Данная модель была представлена в 2016 году, а в 2017-м получила ОТТС, позволяющий начать ее продажи в России, однако до нашего рынка вседорожник так и не добрался.

Рестайлинг-версия H7 уже доступна во всех дилерских центрах «Поднебесной».

Автомобиль получил вместо 6-скоростного «робота» 7-диапазонную автоматическую трансмиссию. Мотор остался без изменений – 2-литровый турбоагрегат на 231 «силу». Привод может быть как передним, так и полным.

В список оснащения нового H7 и H7L вошли: цифровая приборная панель на 12,3-дюйма, сиденья с вентиляцией и функцией массажа, подогрев руля, система автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз, камеры кругового видеообзора и многое другое.

Стоимость базовой комплектации составляет 142 тысячи юаней или 1 миллион 400 тысяч рублей. Ценник максимальной версии составляет 180 тысяч юаней (H7L) или 1 миллион 760 тысяч рублей.