Обновленная Lada Vesta FL не выйдет в 2019 году

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Несмотря на то, что выход в продажу обновленной Lada Vesta FL (Facelift) ожидался в 2019 году, рестайлинговая “Веста” не появится в реализации в текущем году.

Как сообщает портал “Drom”, в производственном плане на нынешний год новой Vesta не значится. Все это позволяет предположить, что дебют данной модели состоится в 2020 году или позже.

Предполагаемый дизайн интерьера новой Лада Веста FL

Ожидается, что флагман отечественного автоконцерна не получит серьезных технических перемен. Максимум, чего стоит ожидать от фейслифта, получение автомобилем освежившегося дизайна интерьера и экстерьера, доработки рулевого управления и перенастройки подвески. Также возможно расширение дополнительного оснащения автомобиля.

Напомним, что в начале 2019 года научно-технический центр «АвтоВАЗа» собрал несколько тестовых прототипов новой «Весты», которая уже успела отметиться в объективах фотошпионов.

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