Обновленная Lada Vesta FL не выйдет в 2019 году

Несмотря на то, что выход в продажу обновленной Lada Vesta FL (Facelift) ожидался в 2019 году, рестайлинговая “Веста” не появится в реализации в текущем году.

Как сообщает портал “Drom”, в производственном плане на нынешний год новой Vesta не значится. Все это позволяет предположить, что дебют данной модели состоится в 2020 году или позже.

Ожидается, что флагман отечественного автоконцерна не получит серьезных технических перемен. Максимум, чего стоит ожидать от фейслифта, получение автомобилем освежившегося дизайна интерьера и экстерьера, доработки рулевого управления и перенастройки подвески. Также возможно расширение дополнительного оснащения автомобиля.

Напомним, что в начале 2019 года научно-технический центр «АвтоВАЗа» собрал несколько тестовых прототипов новой «Весты», которая уже успела отметиться в объективах фотошпионов.