Обновленная Chevrolet Niva с экраном мультимедиа представлена официально

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» официально представило обновленную версию своего внедорожника Chevrolet Niva. Как и предполагалось ранее, утекшие в Сеть фотографии интерьера автомобиля оказались правдивыми и «Шнива» действительно получила дисплей мультимедийной системы.

Внедорожник с так называемым новомодным решением «парящий» экран доступен в двух новых комплектациях под названиями GLC и LEM.

Обновленная система представляет собой 7-дюймовый сенсорный дисплей, органично вписавшийся в приборную панель, не влияя на обзорность.

Кроме того, новое решение интерьера было протестировано на безопасность в ходе краш-тестов, подтвердив, что при ДТП устройство не нанесет вред водителю и пассажирам травмы.

При включении задней передачи на дисплей автоматически выводится «картинка» с камеры заднего вида, а медиафайлы можно будет загружать в мультимедиа при помощи USB-разъема или порта для SD-карты.

Более того, в «GM-АвтоВАЗе» сообщили, что установить новую мультимедийную систему можно будет на любую машину Chevrolet Niva, произведенную не раньше 2015 года и в комплектациях: GL, GLS и LE+.

Стоимость модернизированной «Шнивы» составляет от 810 тысяч рублей.