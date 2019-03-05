Новый Suzuki Jimny готовится к выходу в России

Новая генерация компактного внедорожника компании Suzuki под названием Jimny готовится к появлению на российском авторынке.

Согласно информации, поступившей в редакцию Daily-Motor.Ru от пресс-офиса японской марки, новый «Джимни» доберется до России во второй половине 2019 года. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту ее реализации в стране.

Как сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта, на нынешний год компания запланировала увеличение объемов продаж своих автомобилей в сегменте SUV до 8 тысяч 500 автомобилей, что на 42 процента выше, чем было в прошлом году.

Помочь в этом Suzuki должен обновленный Vitara, уже поступивший в продажу во всех дилерских центрах бренда, а также следующая генерация Jimny.