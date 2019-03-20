Новый Subaru Legacy добрался до России

На российском авторынке стартовал прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного ряда. Стоимость базовой комплектации автомобиля начинается от 2 миллионов 229 тысяч рублей, а «топовой» – 2 миллиона 379 тысяч рублей.

Из обновлений «Легаси» 2019 модельного года, ставшего доступным для России, можно выделить: новые колесные 18-дюймовые диски, отделку интерьера глянцевым «черным лаком», а также систему автоматического удержания автомобиля на подъеме.

Цветовая палитра Legacy пополнилась двумя новыми оттенками «металлик»: темно-серым Magnetite Gray и серо-синим Storm Gray Metallic, пишет издание 110km.ru.

Обновленный «Легаси» оснащен безальтернативным 2,5-литровым двигателем, выдающим 175 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет бесступенчатый «вариатор» Lineartronic и система постоянного полного привода.

В базовый арсенал новинки входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.