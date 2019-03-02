Новый кроссовер от Lexus вышел в продажу в России

Компания Lexus объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового кроссовера UX.

Компактный “паркетник” японской марки оценен в базовой комплектации в сумму от 2 миллионов 316 тысяч рублей. За “топовую” версию нового UX просят 3 миллиона 736 тысяч рублей.

Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 150 лошадиных сил. Связку агрегату составляет бесступенчатый вариатор.

Для нашей страны также доступна гибридная версия UX, работающая на базе этого же ДВС, сочетающегося с компактным электрическим мотором, вариатором и системой полного привода. Отдача такой модификации составляет 178 лошадиных сил.

Напомним, что новый Lexus UX был представлен весной 2018 года на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2018). Кроссовер построен на архитектуре GA-C, которая отличается от других «тележек» в данном классе максимально низким центром тяжести, способствующим лучшей управляемости.