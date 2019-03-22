Новый китайский кроссовер FAW Besturn X40 будут выпускать в Калининграде

На калининградском предприятии «Автотор» в скором времени стартует производство нового китайского кроссовера – FAW Besturn X40.

Компания «Автотортехобслуживание» на днях получила ОТТС для данной модели. В документе в качестве сборочного предприятия указан завод в Калининграде.

Точные даты появления новинки китайского автопрома на российском конвейере пока не разглашаются. Предполагается, что выпуск кроссовера стартует ближе к маю этого года.

На российском авторынке новый FAW Besturn X40 будет предлагаться с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, выдающим 109 лошадиных сил мощности при 155 Нм пикового крутящего момента. Пару мотору составит 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

В арсенал данной модели должны войти: кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод зеркал заднего вида, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики парковки, расположенные сзади, 17-дюймовые легкосплавные колеса и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем.

Напомним, что сейчас на предприятии «Автотор» компания FAW собирает кроссовер Besturn X80, который пока является единственной моделью китайской марки, продающейся на российском рынке.