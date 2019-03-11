Новый Chevrolet Tracker за 980 тысяч рублей представят в марте

Компания Chevrolet готовит к презентации новое поколение своего кроссовера Tracker, который будет продаваться на китайском авторынке. Официальный дебют автомобиля состоится в марте.

Первые фотографии новинки опубликовало министерство промышленности КНР. Судя по снимкам, новый Tracker получит дизайн в стиле кросс-вэна Orlando.

Кроссовер оснастят массивной решеткой радиатора, фирменной оптикой, увеличенными колесными арками с пластиковыми расширителями, а также используют новую линию остекления.

В интерьере автомобиля появится новый дисплей мультимедийной системы, расположенный над центральной консолью, переработанная передняя панель, а также новый блок управления климатом и приборной панели.

Габариты нового Tracker составят 4270 мм в длину (+22 мм). Колесная база будет равна 2570, прибавив 15 мм.

В моторную линейку новинки войдут 3-цилиндровый 1-литровый турбированный мотор на 116 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонный «робот». Базовая комплектация кроссовера будет переднеприводной, а полный привод будет доступен за дополнительную плату.

Первым рынком для новинки станет «Поднебесная», а позже он должен поступить в продажу и в других странах. Предварительный ценник нового Tracker составит 100 тысяч юаней или 980 тысяч рублей по актуальному курсу.