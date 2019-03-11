Новый Cadillac XT6 получил официальный ценник

Компания Cadillac озвучила официальный прайс на новый кроссовер XT6. Для покупателей предложат две версии этой модели, обе из которых будут комплектоваться 3,6-литровым бензиновым мотором V6, выдающим 310 лошадиных сил мощности. Пару им составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Стоимость первой версии XT6 составит 53 тысячи 590 долларов, что эквивалентно 3 миллионам 535 тысячам 42 рублям. Полный привод в этой комплектации доступен за дополнительную плату.

Цена «топового» исполнения нового XT6 составит 58 тысяч 90 долларов или 3 миллиона 831 тысяча 883 рубля.

Старт приема заказов на автомобиль уже дан, однако в онлайн-конфигураторе производителя модели 2020 модельного года пока нет.

Полный список опций новинки также пока держится производителем в секрете.