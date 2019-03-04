Новый Audi Q8 получил в РФ дизельную версию

Немецкая Audi сообщила о старте приема заказов на дизельную версию своего купеобразного кроссовера Q8. Новинка доберется до дилеров марки в России в мае этого года. Ценник автомобиля стартует с отметки в 4 миллиона 990 тысяч рублей.

Флагманский вседорожник будет укомплектован 3-литровым мотором TDI, выдающим 249 лошадиных сил при 600 Нм вращающего момента.

С места до первой сотни дизельный Q8 будет способен разгоняться за 7-секунд, а его максимальная скорость составит 225 километров в час.

В базовое оснащение новинки войдет фирменная полноприводная система Quattro, а клиренс автомобиля будет равен 210 мм.

Опционально для покупателей этой модели предложат адаптивную пневмоподвеску с возможностью регулировки жесткости амортизаторов, а также управляемую заднюю подвеску, улучшающую управляемость и маневренность кроссовера.