Новая Hyundai Sonata встанет на конвейер в РФ в конце года

Редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что на днях компания Hyundai представила новую генерацию своего седана D-класса – Sonata. Полноценный дебют автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке в апреле.

Несмотря на то, что презентация новой «Сонаты» еще впереди, уже стала известна предварительная дата появления 4-дверки на конвейере в России.

По словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, производство нового поколения Sonata стартует до конца 2019 года.

Сборкой автомобиля займется предприятие «Автотор» в Калининграде, где машины будут выпускать по полному циклу.

Напомним, что Hyundai Sonata вернулось на российский авторынок в 2017 году, сменив в модельном ряду марки премиальный седан i40.