Новое поколение Kia Sorento засняли во время тестов

Южнокорейская Kia выкатила на тесты новую генерацию среднеразмерного кроссовера Sorento. Шпионские снимки новинки опубликовало издание Thekoreancarblog.

Судя по фотографиям, новое поколение «Соренто» обзаведется рядом дизайн-решений от своего старшего собрата Kia Telluride. В передней части кузова появится видоизмененная головная оптика со светодиодными элементами, а также массивная радиаторная решетка с другие наружные зеркала.

Интерьер кроссовера получит более качественные материалы отделки, так называемый «парящий» дисплей мультимедиа и улучшенную шумоизоляцию.

В моторную линейку новинки должны войти: 2-литровый турбированный бензиновый агрегат на 240 лошадиных сил, а также два дизеля – на 2 и 2,2-литра с отдачей в 186 и 202 лошадиные силы соответственно. Связку им составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод может быть как передрим, так и полным.

Презентация нового Kia Sorento запланирована на вторую половину 2019 года, а его продажи начнутся в 2020-м.