Новая Chevrolet Captiva выйдет этим летом

Компания Chevrolet начнет продажи кроссовера Captiva нового поколения. Презентация новинки состоится 25 марта на автосалоне в Таиланде, после чего автомобиль поступит на местный рынок. Произойти это должно уже к лету этого года.

Кроссовер получит длину в 4655 мм и колесную базу размером в 2750 мм. Новую «Каптива» будут продавать в 5- и 7-местном исполнениях.

Моторная линейка новой генерации Captiva будет ограничена одним двигателем – 1,5-литровым 4-цилиндровым турбированным агрегатом на 147 лошадиных сил. Связку ему составит 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор. Привод – только передний.

Цены на новинку станут известны после ее официальной презентации.