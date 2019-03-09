Необычная версия «Нивы» для рынка Франции, о которой вы не знали

Советский внедорожник «Нива» в свое время имел множество версий и комплектаций, о которых в нашей стране не было известно. Так, во второй половине 80-х выпускалась экспортная версия внедорожника, которую экспортировали на рынок Франции. Там автомобиль был известен под названием Grande Large.

Доработкой «Нивы» для европейского рынка занималась компания Poch S.A. Специалисты этой фирмы постарались придать «колхозному» дизайну внедорожника элегантности и стиля, которые на тот период времени были модными в «Старом Свете».

Кузов машины получил оригинальный обвес, в том числе модернизированные бамперы и пороги.

На крышке багажника Lada Niva Grande Large был установлен стильный компактный спойлер, придающий облику внедорожника современности, а капот с характерным воздухозаборником хорошо сочетался с измененной решеткой радиатора. Дополняли общую картину стильные 5-спицевые колесные диски оригинального дизайна и черная с серой полосы вдоль боковых сторон кузова.

Интерьер также подвергся модернизации, получив расширенные передние кресла и кожаную отделку рулевого колеса.

Внедорожник поставляли во Францию в красном и белом цветах.