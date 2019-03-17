Немцы назвали самые надежные автомобили пробегом

Немецкая организация по техническому надзору TUV назвала десятку самых надежных автомобилей с пробегом, основываясь на данных, собранных по частоте поломок за 2018 год, а также учтя множество дополнительных параметров.

Примечательно, но в ТОП-10 этого рейтинга вошли девять представителей немецкого автопрома.

Лидерами по надежности эксперты TUV назвали три модели Audi – A1, A5 и Q3.

За ними расположились четыре представителя модельного ряда Mercedes-Benz – A-Class, C-Class, GLK и B-Class.

Седьмым и восьмым стали: Volkswagen Golf Sportswan и Porsche 911.

Десятку замкнул единственный не немецкий автомобиль – корейский хэтчбек Hyundai i20.