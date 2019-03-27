Недорогой седан Chevrolet на шасси старого Cruze получил спортивный салон

Компания Chevrolet собирается выпустить в продажу новую четырёхдверку. Сообщается, что первой машина поступит на южноамериканский рынок.

Новинку компания рассекретила ещё несколько дней назад. Тогда на презентации была показана версия Redline, особенностью которой стали шестнадцатидюймовые диски, а также множество деталей с акцентом красного цвета. Однако, что скрывалось в салоне на презентации не показали. Теперь же производитель исправил этот недочёт, опубликовав фотографии интерьера новинки.

Как оказалось, салон также имеет оспортивненный внешний вид. Подчёркивает стилистику усечённое рулевое колесо, а также сидения с интегрированными подголовниками. Кроме того, на передней панели, а также на картах дверей появились стильные бежевые вставки, система мультимедиа оснащается популярным тачскрином, «висящим» в воздухе. Объём багажника составит 469 литров.

Под капотом машины может быть установлен литровый мотор на 116 лошадей, а также двигатель на 1.3 литра с отдачей в 103 лошадиные силы. Цены на Onix пока что держатся в тайне.