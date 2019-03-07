Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Южнокорейский кроссовер Hyundai Creta остается самым популярным в сегменте SUV на российском авторынке. Объем реализации «Креты» в феврале 2019 года составил 6 тысяч 85 единиц, что на 2% выше, чем было годом ранее.

Вторая позиция этого рейтинга, составленного АЕБ, досталась отечественному внедорожнику Lada 4×4 – 2 тысячи 631 проданный автомобиль за прошлый месяц (-2%).

ТОП-3 замыкает Volkswagen Tiguan – 2 тысячи 462 продажи и также падение на 2 процента.

Четвертым стал корейский Kia Sportage – 2 тысячи 456 продаж (-1%).

Наибольшие потери в феврале понес французский Renault Duster, который стабильно входил в прошлом году в тройку самых популярных SUV РФ, но теперь занимает в этом рейтинге только пятую позицию с падением в 35% – до 2 тысячи 394 проданных машин.

Во второй десятке лидирует Nissan X-Trail – 2 тысячи 299 проданных автомобилей (+35%), за которым идут: Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Renault Kaptur и Mitsubishi Outlander.